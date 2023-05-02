Накануне, 1 мая, в Москве на баскетболиста московского клуба ЦСКА Алексея Шведа поздно вечером было совершено нападение.
Неизвестные напали на спортсмена вечером у ресторана на Большой Никитской улице. Баскетболист был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает пресс-служба клуба.
Сам пострадавший уже обратился в полицию для расследования.
Напомним, 1 мая ЦСКА в заключительной, седьмой игре серии плей-офф проиграл краснодарской команде "Локомотив-Кубань" и впервые в своей истории не пробился в финал Единой лиги ВТБ.
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