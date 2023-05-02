Выпивший сок в московском кафе ребёнок получил тяжёлый ожог пищевода

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девятилетний ребёнок получил тяжёлый ожог пищевода, выпив из бутылочки с соком в одном из московских кафе. Проверка показала, что в этой ёмкости содержалась неустановленная химическая жидкость.

1 Мая в Москве на улице Солянка в одно из кафе вошли мама с девятилетним сыном. Как показала позднее проверка, ребёнок выпил сок из бутылки, а через некоторое время ему стало плохо прямо на улице, так что потребовалось вызывать скорую помощь.

В медицинском учреждении у мальчика диагностировали химические ожоги пищевода и языка. Проверка показала, что в бутылке с соком содержалась неустановленная химическая жидкость. При этом не уточняется, откуда эта бутылка появилась у мальчика изначально — была ли она приобретена в кафе или её принесли с собой.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье, наказывающей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщается, что жизни и здоровью ребёнка сейчас ничего не угрожает, в кафе проводится проверка.

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