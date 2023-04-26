Семья из Набережных Челнов намерена обратиться в суд с иском против сети кафе "Рокнроллы" после сильного отравления в заведении.
По результатам проведённых анализов медики поставили диагноз сальмонеллёз не только родителям, но их грудному ребёнку. Сейчас молодые люди хотят добиться возмещения морального ущерба и компенсации причинённого здоровью вреда.
"Пострадавшие обращались к компании, но суммы им предлагали смешные — около 10 тысяч рублей на всю семью. Никаких извинений им не принесли", — пояснил адвокат семейной пары изданию inkazan.ru.
Всего за помощью к врачам обратились девять посетителей кафе. Точку общепита закрыли на три месяца и отстранили от работы семерых сотрудников заведения, у которых также выявили сальмонеллёз.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.