Кафе в Набережных Челнах предложило компенсацию в 10 тыс. рублей за отравление грудного ребёнка

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Семья из Набережных Челнов намерена обратиться в суд с иском против сети кафе "Рокнроллы" после сильного отравления в заведении.

По результатам проведённых анализов медики поставили диагноз сальмонеллёз не только родителям, но их грудному ребёнку. Сейчас молодые люди хотят добиться возмещения морального ущерба и компенсации причинённого здоровью вреда.

"Пострадавшие обращались к компании, но суммы им предлагали смешные — около 10 тысяч рублей на всю семью. Никаких извинений им не принесли", — пояснил адвокат семейной пары изданию inkazan.ru.

Всего за помощью к врачам обратились девять посетителей кафе. Точку общепита закрыли на три месяца и отстранили от работы семерых сотрудников заведения, у которых также выявили сальмонеллёз.

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