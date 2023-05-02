Школу №14 и политехнический колледж в Нижневартовске пришлось эвакуировать из-за поступивших на электронную почту сообщений о минировании.
Как отмечает muksun.fm, на территории образовательных учреждений работают сотрудники правоохранительных органов. Подчёркивается, что все студенты и школьники отправлены по домам после приостановки учебного процесса.
В администрации Нижневартовска подтвердили информацию о массовой эвакуации, однако отказались от подробных комментариев.
Ранее сообщалось, что Московский метрополитен получил письма о минировании сразу всех станций. При этом эвакуацию решили не объявлять.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.