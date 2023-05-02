В Нижневартовске эвакуировали колледж и школу из-за сообщений о минировании

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школу №14 и политехнический колледж в Нижневартовске пришлось эвакуировать из-за поступивших на электронную почту сообщений о минировании.

Как отмечает muksun.fm, на территории образовательных учреждений работают сотрудники правоохранительных органов. Подчёркивается, что все студенты и школьники отправлены по домам после приостановки учебного процесса.

В администрации Нижневартовска подтвердили информацию о массовой эвакуации, однако отказались от подробных комментариев.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен получил письма о минировании сразу всех станций. При этом эвакуацию решили не объявлять.