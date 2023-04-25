"Я теперь аквамен — король морей" — Александр Соболев

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Александр Соболев, нападающий московского "Спартака", поделился своими мыслями о судействе в Российской Премьер-лиге.

"Стараюсь не обращать внимания на судейство. Десять пенальти за тур, а дельфин - Соболев. Всё как всегда. Но я теперь аквамен — король морей. Надо соответствовать", — сказал Соболев, как передает корреспондент Мария Куцубева из "Championat".

Гол Соболева с пенальти стал первым для "Спартака" в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги против "Краснодара", который завершился победой красно-белых со счетом 4:3.

В текущем сезоне чемпионата России "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице с 48 очками, а "Краснодар" находится на седьмом месте с 38 очками. В следующем туре чемпионата "Спартак" встретится с "Ростовом", а "Краснодар" — с "Уралом".

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Спартак - Краснодар - 4:3 / Александр СОБОЛЕВ: 10 пенальти за тур, а дельфин - Соболев! Как всегда!