Fan ID не работает? Матвей Сафонов пожаловался на поведение болельщиков "Спартака"

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов поделился своим мнением об оскорбительном поведении болельщиков московского "Спартака" после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который закончился со счетом 3:4.

"Когда мы направлялись к своим фанатам, болельщики "Спартака" кричали нам: "Иди на ***, Краснодар". Уверен, вы понимаете, что это были за слова. Для меня это непостижимо. Мы провели отличную игру, она была захватывающей.

Для меня такое поведение ненормально. Я сомневаюсь, что кто-то из нашей команды слышал подобные оскорбления на нашей домашней площадке. Такое поведение должно быть наказано, и именно поэтому я, как капитан, подошел к делегату. Я не говорю, что они должны аплодировать нам, но если такое поведение происходит каждый раз, то болельщики всегда должны нести ответственность. Я всегда ценю болельщиков команды соперника, потому что они создают атмосферу на стадионе. Однако я не могу понять их поведение по отношению ко мне и команде", — сказал Сафонов корреспонденту "Спорт-Экспресса".