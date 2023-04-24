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Fan ID не работает? Матвей Сафонов пожаловался на поведение болельщиков "Спартака"

1:26
Спорт

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов поделился своим мнением об оскорбительном поведении болельщиков московского "Спартака" после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который закончился со счетом 3:4.

Fan ID не работает? Матвей Сафонов пожаловался на поведение болельщиков "Спартака"

"Когда мы направлялись к своим фанатам, болельщики "Спартака" кричали нам: "Иди на ***, Краснодар". Уверен, вы понимаете, что это были за слова. Для меня это непостижимо. Мы провели отличную игру, она была захватывающей.

Для меня такое поведение ненормально. Я сомневаюсь, что кто-то из нашей команды слышал подобные оскорбления на нашей домашней площадке. Такое поведение должно быть наказано, и именно поэтому я, как капитан, подошел к делегату. Я не говорю, что они должны аплодировать нам, но если такое поведение происходит каждый раз, то болельщики всегда должны нести ответственность. Я всегда ценю болельщиков команды соперника, потому что они создают атмосферу на стадионе. Однако я не могу понять их поведение по отношению ко мне и команде", — сказал Сафонов корреспонденту "Спорт-Экспресса".

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Матвей САФОНОВ:Когда мы шли к своим болельщикам, нам кричали: «Иди на х#й, «Краснодар».
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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