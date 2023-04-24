Болельщики "Ювентуса" наказаны за расизм в адрес Ромелу Лукаку

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Согласно сообщению журналиста Джанлуки Ди Марцио в Твиттере, 171 болельщик "Ювентуса" был наказан за расистские высказывания в адрес нападающего "Интера" Ромелу Лукаку во время первого матча полуфинала Кубка Италии, который завершился вничью 1:1 на домашнем поле "Ювентуса".

Во время матча, который состоялся во вторник, 4 апреля, бельгийский нападающий подвергся расистским оскорблениям с трибун. После проведенного расследования стало известно, что 171 болельщик "Ювентуса" был наказан за такое поведение. Полиция Турина оштрафовала всех болельщиков, обвиненных в расистских высказываниях в адрес футболиста, и запретила им посещать стадион "Ювентус".

Ранее Лукаку был дисквалифицирован на один матч из-за удаления с первого матча полуфинала Кубка. Забив гол в Турине, бельгийский нападающий жестом попросил болельщиков "Ювентуса" замолчать, за что получил вторую желтую карточку. Однако президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина отменил дисквалификацию нападающего "Интера" накануне ответного матча команд, который состоится в среду, 26 апреля, в 22:00 по московскому времени.

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