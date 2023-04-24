Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тухель будет уволен, если "Бавария" не станет чемпионом Германии
"Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю" — Зарема Салихова
Fan ID не работает? Матвей Сафонов пожаловался на поведение болельщиков "Спартака"
Болельщики "Ювентуса" наказаны за расизм в адрес Ромелу Лукаку
NDP: Польша, Украина и Литва создают первое совместное подразделение "LITPOLUKRCORPS"
Запад испугался новых возможностей фрегата ВМФ РФ 1155M "Маршал Шапошников"
Автор Il Messaggero Кристиана Мангани: Запад начал подталкивать Киев к перемирию с Россией
The Hill: США не имеют достаточно знаний о России и Китае
Эксперт оценил северное сияние по всей России: "Вы находитесь рядом с ядерной бомбой"

Александр Алаев: в грядущем сезоне формат РПЛ не изменится

1:26
Спорт

Александр Алаев, президент Российской премьер-лиги (РПЛ), ответил на вопросы о возможном изменении формата российского чемпионата. Он заявил, что на общем собрании лиги не стоит вопрос об изменении формата РПЛ. Однако некоторые клубы поднимали вопросы о форматах кубка и чемпионата в частных беседах, но консенсуса по этому вопросу нет. Алаев подчеркнул, что важно вести диалог по этим вопросам коллективно, а не по отдельности.

Александр Алаев: в грядущем сезоне формат РПЛ не изменится

Он признал, что предстоящий сезон начнется уже скоро, поэтому маловероятно, что формат изменится. Тем не менее, эта работа должна продолжаться, и очень важно, чтобы клубы определились с тем, как они хотят играть. Если будут внесены какие-либо изменения, они должны быть сделаны на основе консенсуса. Также необходимо продумать соглашения с партнерами и вещателями.

Ранее Алаев предлагал ввести в чемпионате России стадию плей-офф или третий раунд с группами команд. Он подчеркнул, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

Читайте также:

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Александр АЛАЕВ / ЧТО ДЕЛАТЬ С FAN ID
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Угроза "контрнаступа": ВСУ создали "плацдарм" на берегу у Херсона

Боевики украинской армии увозят раненых и погибших, но затем приплывают лодки с новыми солдатами. 

РВ: ВСУ заняли "плацдарм" на берегу у Херсона, есть угроза контрнаступления
МК: врачи назвали оптимальное количество половых контактов для мужчин старше 35 лет
Три-пять раз в неделю: врачи-урологи назвали оптимальное количество половых контактов
Снайпер ВС РФ наказал боевика ВСУ за неприличный жест
Россиянка устроила пьяный "заукраинский" дебош на борту самолёта
США знают, как организовать военную интервенцию: история вторжения на Гренаду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Три простые привычки, которые "закроют" печень от токсинов, назвали эксперты
Рухнувший в Подмосковье беспилотник мог иметь различные типы навигации
Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников — Развожаев
Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников — Развожаев
Последние материалы
"Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю" — Зарема Салихова
Александр Алаев: в грядущем сезоне формат РПЛ не изменится
Fan ID не работает? Матвей Сафонов пожаловался на поведение болельщиков "Спартака"
Болельщики "Ювентуса" наказаны за расизм в адрес Ромелу Лукаку
NDP: Польша, Украина и Литва создают первое совместное подразделение "LITPOLUKRCORPS"
Запад испугался новых возможностей фрегата ВМФ РФ 1155M "Маршал Шапошников"
Автор Il Messaggero Кристиана Мангани: Запад начал подталкивать Киев к перемирию с Россией
The Hill: США не имеют достаточно знаний о России и Китае
Эксперт оценил северное сияние по всей России: "Вы находитесь рядом с ядерной бомбой"
Минобороны РФ: атаки ВСУ на Крым угрожают продлению зерновой сделки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников