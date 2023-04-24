Александр Алаев: в грядущем сезоне формат РПЛ не изменится

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Александр Алаев, президент Российской премьер-лиги (РПЛ), ответил на вопросы о возможном изменении формата российского чемпионата. Он заявил, что на общем собрании лиги не стоит вопрос об изменении формата РПЛ. Однако некоторые клубы поднимали вопросы о форматах кубка и чемпионата в частных беседах, но консенсуса по этому вопросу нет. Алаев подчеркнул, что важно вести диалог по этим вопросам коллективно, а не по отдельности.

Он признал, что предстоящий сезон начнется уже скоро, поэтому маловероятно, что формат изменится. Тем не менее, эта работа должна продолжаться, и очень важно, чтобы клубы определились с тем, как они хотят играть. Если будут внесены какие-либо изменения, они должны быть сделаны на основе консенсуса. Также необходимо продумать соглашения с партнерами и вещателями.

Ранее Алаев предлагал ввести в чемпионате России стадию плей-офф или третий раунд с группами команд. Он подчеркнул, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

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Александр АЛАЕВ / ЧТО ДЕЛАТЬ С FAN ID