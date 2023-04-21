В заброшенной взрывом на "Пятёрочку" машине в Белгороде не было людей

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В автомобиле, который взлетел на воздух после взрыва в Белгороде, не было людей. Теперь стало известно, почему у него сработали фары.

20 апреля в Белгороде после падения боеприпаса и последующего взрыва в воздух взлетел автомобиль марки Renault Logan. Причём детонация была такой силы, что машина подлетела на 40 метров, и легковой автомобиль увидели даже жильцы на десятом этаже.

У многих сложилось впечатление, что в машине находились люди, поскольку там работали фары. Она опустилась на крышу магазина "Пятёрочка". В результате падения машина получила сильные повреждения.

Однако, к счастью, людей в автомобиле не было. Как стало известно, фары в нём включились в результате сработавшей сигнализации. В настоящий момент автомобиль уже сняли с крыши супермаркета.

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