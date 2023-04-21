Ставропольские полицейские разбивают подозрительно много бутылок с конфискованным спиртным

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ставропольские полицейские удивили проверяющих из московского управления МВД слишком высоким процентом боя конфискованной тары с алкоголем. Сейчас этой "криворукостью" займётся Следственный комитет.

Время от времени полиция конфискует у недобросовестных торговцев различные товары, включая алкоголь. Однако комиссия из МВД во время инспекции своих коллег из Ставрополья выяснила, что многие местные полицейские обладают странной способностью ронять бутылки с алкоголем и разбивать их при транспортировке на склад.

Так в шести случаях, причём в разных райотделах, полицейские разбили полторы тысячи бутылок. Причём это не было должным образом задокументировано, как сообщает Telegram-канал "112".

Естественно, что такое подозрительно высокий бой тары не прошёл мимо проверяющих, и они привлекли к нему внимание Следственного комитета. В ближайшее время его сотрудники проведут более детальную проверку.

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Полицейских вывернут наизнанку