Житель Приморья надругался над пятилетней девочкой и бросил в лесу

Следком РФ по Приморскому краю завершил следственные действия в отношении жителя села Новосысоевка, который надругался над маленькой девочкой и бросил её в лесном массиве.

Согласно данным уголовного дела, родители девочки отпустили ребёнка в магазин со знакомым мужчиной после совместного распития спиртного. Вместо похода за покупками преступник привёл малышку в свой дом, упаковал в рюкзак продукты, "необходимые для длительного пребывания в лесу", и отправился с девочкой в лес, сообщает издание vostokmedia.com.

Как пояснили правоохранители, там педофил "совершил в отношении малолетней иные действия сексуального характера", оставил ребёнка вдали от населённого пункта и ударился в бега. Только на следующий день девочка смогла выйти к людям, а злоумышленника задержали через несколько месяцев. Вскоре ему предстоит предстать перед судом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.