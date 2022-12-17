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Пермский педофил насиловал приёмную дочь: 15 лет тюрьмы

Происшествия

В Перми суд вынес приговор педофилу, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю приёмную дочь. Согласно информации, мужчина издевался над ребёнком, когда сожительница уходила из дома.

Извращенец в течение нескольких лет мучил девочку.

"С августа 2019 года по конец февраля 2021 года осужденный, проживая совместно со своей сожительницей и её приемной дочерью, систематически насиловал девочку", — цитирует properm.ru информацию регионального СК.

Педофила приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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