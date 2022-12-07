В Нижегородской области осудили похищавшего детей педофила

Представители Следственного комитета РФ по Нижегородской области сообщили, что житель Арзамаса получил 20,5 лет лишения свободы за похищение несовершеннолетних и насилие над ними.

По данным newsnn.ru, правоохранители заявили, что 44-летний мужчина выслеживал школьниц возле учебных заведений и угрожал девочкам ножом. Таким образом злоумышленник хотел привести детей в свою квартиру.

Как подчеркнули следователи, в феврале прошлого года преступник растлил 11-летнюю ученицу. После этого он попробовал похитить 14-летнюю девушку. В тот же день в квартиру к обвиняемому попали ещё две жертвы. Они смогли скрыться от злоумышленника. Пятая школьница в плену успела позвонить отцу, который рассказал о происшествиях полиции.

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Педофилы: убивающие детство