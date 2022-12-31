Мошенник, отбывающий наказание в исправительной колонии, по телефону обманывал школьных директоров по всей территории России.
Как удалось установить следователям, осужденный в начале 2021 года через интернет узнавал телефоны школ. Затем он звонил в образовательные организации, представляясь прокурором. Мошенник сообщал директорам учебных заведений о скорой проверке и предлагал задобрить инспектора, для чего требовались деньги на цветы, конфеты и коньяк.
В это время сообщница преступника искала знакомых с банковскими картами, куда перечислялись средства для подкупа мнимого проверяющего. Всего преступной группе удалось выманить у директоров школ 113,5 тысячи рублей, сообщает портал newsnn.ru.
В настоящий момент уголовное дело на двух жителей Богородска передано в суд.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.