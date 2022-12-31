Лжепрокурор из колонии обманул директоров российских школ на 113,5 тысячи рублей

Мошенник, отбывающий наказание в исправительной колонии, по телефону обманывал школьных директоров по всей территории России.

Как удалось установить следователям, осужденный в начале 2021 года через интернет узнавал телефоны школ. Затем он звонил в образовательные организации, представляясь прокурором. Мошенник сообщал директорам учебных заведений о скорой проверке и предлагал задобрить инспектора, для чего требовались деньги на цветы, конфеты и коньяк.

В это время сообщница преступника искала знакомых с банковскими картами, куда перечислялись средства для подкупа мнимого проверяющего. Всего преступной группе удалось выманить у директоров школ 113,5 тысячи рублей, сообщает портал newsnn.ru.

В настоящий момент уголовное дело на двух жителей Богородска передано в суд.

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