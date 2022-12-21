За 2022 год число мошенников в сфере закупок увеличилось в полтора раза

После того, как зарубежные товары и комплектующие ушли с российского рынка, отечественные предприниматели всё чаще становятся жертвой мошенников в сфере закупок.

Если за прошлый год было выявлено 2 955 недобросовестных поставщиков, в 2022 году число мошенничеств выросло до 4 442 эпизодов, рассказали в компании "ТендерПро".

Чаще всего, пишет издание "Вести Подмосковья", мошенники прикидываются производителями или дилерами, ухудшают качество поставляемого по контракту товара или предлагают приобрести откровенный фальсификат.

"В числе прочего мошенники маскируют все элементы фирменного стиля под реальных поставщиков, используют в названиях компании наименования, схожие с реальными дистрибьюторами и производителями", — сообщают авторы материала со ссылкой на пресс-службу компании.

Как и следовало ожидать, основные случаи мошенничества регистрируется в столичном регионе и Санкт-Петербурге.

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