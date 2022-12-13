В Карелии орудует больше мошенников, чем в Москве

На территории Карелии совершается больше всего правонарушений, связанных с мошенничеством.

Как уточняет karelinform.ru, для сравнения на портале правовой информации Генеральной Прокуратуры РФ приводится сравнительные данные по Карелии и Москве: в регионе "тысячи озёр" на 100 тысяч жителей приходится 268,1 случаев мошенничества, а в российской столице на 100 тысяч граждан совершается 258,2 мошеннических действий.

Однако с России есть ещё два региона, где факты мошенничества фиксируются ещё чаще: Республика Коми (296,8 на 100 тысяч граждан), и Мурманская область (295 таких случаев на 100 тысяч человек).

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