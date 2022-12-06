Самыми недоступными товарами в Карелии стали валидол, мыло, лук и сахар

Аналитики заявили, что самыми недоступными товарами в Карелии стали валидол, мыло, лук и сахар.

Аналитики спецпроекта "Индекс утраты" сообщили, что за два года динамика зарплат и цен на товары была на хорошем уровне.

Менее доступными в нынешнее время в Карелии стали импортные и отечественные автомобили, валидол с корвалолом, мыло, лук и сахар, сообщает karelinform.ru.

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