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Самыми недоступными товарами в Карелии стали валидол, мыло, лук и сахар

Общество

Аналитики заявили, что самыми недоступными товарами в Карелии стали валидол, мыло, лук и сахар.

Аналитики спецпроекта "Индекс утраты" сообщили, что за два года динамика зарплат и цен на товары была на хорошем уровне.

Менее доступными в нынешнее время в Карелии стали импортные и отечественные автомобили, валидол с корвалолом, мыло, лук и сахар, сообщает karelinform.ru.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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