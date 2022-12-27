В ДНР сообщили о задержании троих убийц семьи с детьми под Донецком

Преступников, расстрелявших вчера семью из восьми человек в Макеевке под Донецком, задержали, всех троих. Об этом сообщил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов со ссылкой на собственные источники.

Он отметил в своём Telegram-канале, что не сомневался в их поимке, и поблагодарил сотрудников полиции ДНР.

Информацию о раскрытии преступления по горячим следам подтвердили и в МВД региона.

Напомним, цыганская семья была расстреляна из автоматов в понедельник вечером в Макеевке. По уточнённым данным, среди погибших не трое, а четверо детей, самому младшему из которых был один год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городские власти.

Также, по мнению властей, целью убийства был грабёж. Убийцы скрылись на автомобиле Skoda, принадлежащем семье.

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