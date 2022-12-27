Стали известны подробности расстрела семьи из восьми человек в Макеевке: убивали выстрелом в голову

Неизвестные люди, вооружённые автоматами, расстреляли вечером в понедельник в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) семью из восьми человек. Среди погибших трое детей. Теперь стали известны детали нападения, пишет "МК" со ссылкой на Telegram-канал "Типичный Донецк".

Уточняется, что была расстреляна цыганская семья, которая проживала на улице Прогрессивной. Всех убивали выстрелом в голову. Самому младшему из детей был один год, а старшим — 7 и 9 лет.

Также отмечается, что подозреваемые в совершении преступления скрылись на автомобиле марки Škoda Superb синего цвета, принадлежащей семье. Правоохранительные органы продолжают розыск преступников.

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