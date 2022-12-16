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В Бурятии при жёсткой посадке разбился вертолёт Ми-8, погибли три человека

Происшествия

В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8, прибывшего с Байкала в Улан-Удэ, погибли три человека. Об этом журналистам сообщили представители российских экстренных служб.

В Бурятии при жёсткой посадке разбился вертолёт Ми-8, погибли три человека

По предварительным данным, при попытке пилота приземлиться на аэродроме вертолёт упал. После этого начался пожар. Как пояснили спасатели, экипаж состоял из трёх человек, пассажиры на борту отсутствовали.

"В списке погибших три человека", — прокомментировали в экстренных службах.

На место ЧП прибыли пожарные. В эти минуты они пытаются ликвидировать возгорание на аэродроме. Следователи запустили собственную проверку для выяснения всех причин и обстоятельств катастрофы.

Руководитель Бурятии Алексей Цыденов подтвердил информацию об аварии с вертолётом Ми-8. По его словам, оперативники получили сведения о ЧП примерно в 15:20 по местному времени. Он добавил, что вертолёт от авиазавода ещё не был передан заказчику и не находился в эксплуатации.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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