Самолёт Ан-12 загорелся в аэропорту Новосибирска после вынужденной посадки

В четверг, 15 декабря, пользователи соцсетей начали массово распространять видеозапись с горящим в аэропорту Толмачёво (Новосибирск) военно-транспортным самолётом Ан-12.

Представители аэропорта подтвердили информацию о вынужденной посадке и возгорании судна в Новосибирске. По их словам, посадка самолёта Ан-12 была совершена в 08:55 по московскому времени.

Отмечается, что при рулении на стоянку экстренные службы зарегистрировали возгорание в правой части крыла Ан-12 рядом с четвёртым двигателем.

Спасатели быстро ликвидировали огонь. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Пока не уточняется, какой авиарейс выполнял экипаж самолёта.

В конце октября на жилой дом в Иркутске упал самолёт Су-30. Пилот на протяжении 20 минут не выходил на связь. Когда в самолёте закончилось топливо, он рухнул на здание. Как пояснили в СК РФ, основные версии трагедии — отказ техники или ошибка экипажа.