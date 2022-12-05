В результате взрыва бензовоза на аэродроме в Рязанской области погибли три человека. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
По предварительным данным, в списке пострадавших значатся девять человек. Отмечается, что после взрыва бензовоз загорелся. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
"Предварительно, пострадали девять граждан, трое из них погибли", — подтвердил представитель экстренной службы.
Кроме того, он добавил, что на стоянке, предназначенной для авиатехники, повреждён один самолёт. Эксперты запустили дополнительную проверку для выяснения всех причин и обстоятельств трагедии под Рязанью.
Ранее стало известно, что в жилом доме в Ярославле произошёл взрыв бытового газа. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. В пресс-службе СК РФ проинформировали, что один человек, 40-летний мужчина, получил травмы. Его оперативно доставили в больницу.
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