По факту взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Как подчеркнули в ведомстве, в результате ЧП пострадал один человек — 40-летний мужчина. Отмечается, что его оперативно доставили в медучреждение, сейчас с пациентом работают врачи.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), — прокомментировали в Следственном комитете.
Эксперты запустили дополнительную проверку, чтобы выяснить все причины и обстоятельства случившегося. Сотрудники прокуратуры также выехали на место происшествия.
Ранее в МЧС РФ по Ярославской области проинформировали, что взрыв газа в доме по улице Кузнецова произошёл в понедельник, 5 декабря, в 06:15. Во время ЧП обрушилась кровля здания и чердачные покрытия.
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