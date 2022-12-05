Следком возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ярославле

По факту взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Как подчеркнули в ведомстве, в результате ЧП пострадал один человек — 40-летний мужчина. Отмечается, что его оперативно доставили в медучреждение, сейчас с пациентом работают врачи.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), — прокомментировали в Следственном комитете.

Эксперты запустили дополнительную проверку, чтобы выяснить все причины и обстоятельства случившегося. Сотрудники прокуратуры также выехали на место происшествия.

Ранее в МЧС РФ по Ярославской области проинформировали, что взрыв газа в доме по улице Кузнецова произошёл в понедельник, 5 декабря, в 06:15. Во время ЧП обрушилась кровля здания и чердачные покрытия.