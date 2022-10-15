Пермские пенсионеры отдали телефонным мошенникам 4,5 миллиона рублей

Телефонные мошенники в Пермской области успели обмануть пенсионеров почти на 4,5 миллиона рублей, сообщили в региональном МВД.

"За две недели октября в разных городах Прикамья оперативниками полиции установлены четверо граждан, причастных к телефонному мошенничеству. Их жертвами стали не один десяток человек", — передаёт properm.ru.

Согласно информации, четыре "предприимчивых" гражданина действовали по схеме "родственник в беде".