Телефонные мошенники в Пермской области успели обмануть пенсионеров почти на 4,5 миллиона рублей, сообщили в региональном МВД.
"За две недели октября в разных городах Прикамья оперативниками полиции установлены четверо граждан, причастных к телефонному мошенничеству. Их жертвами стали не один десяток человек", — передаёт properm.ru.
Согласно информации, четыре "предприимчивых" гражданина действовали по схеме "родственник в беде".
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