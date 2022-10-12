В Нижнем Новгороде ранее судимые граждане под видом силовиков склоняли нижегородку к передаче 4,15 млн рублей. Об этом пишет издание newsnn.ru.
По информации регионального УФСБ, мошенники требовали деньги у нижегородки за якобы оказание помощи в освобождении от уголовной ответственности её супруга, который проходил обвиняемым по уголовному делу.
В настоящий момент злоумышленники задержаны и находятся в СИЗО.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.