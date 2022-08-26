В Омске мошенники похитили 500 тысяч рублей у пенсионерки под видом помощи родственнице.
Злоумышленники позвонили 88-летней пенсионерке с незнакомого номера и рассказали, что по вине снохи якобы произошло ДТП, а водителю теперь требуется 800 тысяч на операцию.
Таких денег у бабушки не оказалось, но полмиллиона нашлось. Их она и отдала приехавшему курьеру.
Сейчас поиском мошенников занимаются полицейские, сообщает gorod55.ru.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.