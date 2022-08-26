В Омске мошенники украли полмиллиона рублей у пенсионерки

В Омске мошенники похитили 500 тысяч рублей у пенсионерки под видом помощи родственнице.

Злоумышленники позвонили 88-летней пенсионерке с незнакомого номера и рассказали, что по вине снохи якобы произошло ДТП, а водителю теперь требуется 800 тысяч на операцию.

Таких денег у бабушки не оказалось, но полмиллиона нашлось. Их она и отдала приехавшему курьеру.

Сейчас поиском мошенников занимаются полицейские, сообщает gorod55.ru.