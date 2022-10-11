В Богородском районе Нижегородской области отчислили студента, который пришёл в профессиональную образовательную организацию с пневматическим пистолетом. Об этом пишет newsnn.ru.
По информации издания, представители регионального Минобра получили сведения об этом инциденте 5 октября. Одногруппники, заметившие пистолет у парня, попросили заместителя директора по воспитательной работе разобраться с ним. Через несколько дней студента отчислили из учреждения.
Оперативники запустили дополнительную проверку по факту ЧП.
Ранее стало известно, что жительница Московской области открыла стрельбу из пневматического оружия возле родильного дома и детской площадки. Очевидцы обратились к полицейским с требованием успокоить нарушительницу общественного порядка.
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