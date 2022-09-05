Женщина открыла стрельбу из пневматики возле роддома в Подмосковье

Женщина открыла стрельбу рядом с роддомом и детской площадкой в подмосковной Балашихе.

В Балашихе очевидцы сняли на видео женщину, решившую пострелять из пневматического пистолета. Место для этого гражданка выбрала неудачное, так как рядом располагается Московский областной перинатальный центр.

Ранее сообщалось, что в Абакане задержали стрелявшего в 12-летнюю девочку мужчину.

"Автоледи представила, что парковка это тир, а стаканчик кофе — мишень, на которой можно отточить свои навыки стрельбы", — приводит подпись к видео в соцсетях интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Интернет-пользователи были возмущены таким поведением женщины. Они отметили, что недалеко от "импровизированного тира" играют дети на детской площадке. "Амазонке" посоветовали поупражняться в стрельбе в безлюдном лесу, где она не может нанести никому вред.