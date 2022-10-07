Украинские военные обстреляли село Щетиновка в Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по населённому пункту Щетиновка, расположенному на территории Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, украинские боевики продолжают обстреливать село. Он отметил, что один человек получил ранения в результате атаки. Как пояснил Гладков, сейчас с ним работают врачи.

"В это время в селе Щетиновка идёт обстрел", — подтвердил руководитель региона.

27 сентября военные ВСУ ударили по населённому пункту Зиборовка Белгородской области. При атаке никто не пострадал, однако националисты повредили пять частных домов, два автомобиля и школу.