В Госдуме и Совфеде РФ призвали к бдительности после убийства Дарьи Дугиной

Госдума и Совет Федерации призвали повысить бдительность после убийства Дарьи Дугиной, чей автомобиль взорвали в Подмосковье.

Законодатели отметили, что пока отсутствуют основания для запрета на массовые мероприятия.

Ночью 20 августа в Одинцовском районе во время движения взорвалась машина, которой управляла журналист и политолог Дарья Дугина. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла.

Как рассказал военкор Максим Фомин, ссылаясь на собственные источники, взрывное устройство было установлено под водительское сиденье внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.