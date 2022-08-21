Военкор Фомин: убийцы Дарьи Дугиной установили взрывчатку под сиденье водителя

Военкор и ополченец ЛНР Максим Фомин рассказал о первых выводах следствия по убийству Дарьи Дугиной: 400 грамм тротила и неработающие камеры.

По словам репортёра, убийцы установили безоболочечное взрывное устройство непосредственно под водительское сиденье внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежал Александру Дугину. Эксперты сходятся во мнении, что именно российский философ был целью террористов.

Как удалось выяснить правоохранителям, автомобиль был заминирован на парковке фестиваля, где присутствовали Дугин с дочерью. Оказалось, что камеры видеонаблюдения, контролирующие площадку, уже давно не работали.

"Прямо за Дашей ехал отец, у которого всё это произошло на глазах. Он сейчас в больнице", - добавил военкор.

Эксперты выясняют, сработало ли взрывное устройство по таймеру или кто-то контролировал радиовзрыватель.

Ранее российский политэксперт Егор Холмогоров назвал убийство ударом по центру принятия решений в России, спланированном спецслужбами США и Великобритании.