Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кадыров: происходящее в Песках чётко контролируется ВС РФ, ДНР и ЛНР
Кнутов: возьмём Авдеевку в котел, оставив "бутылочное горлышко" для выхода ВСУ
Россиянин выстрелил в возлюбленную из травматического оружия
Рогов: идея США о демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС — провокация
Резников рассказал о "пополнении" на поле боя, присланном ВСУ Британией
WSJ объявил регионы России "колониями в диктатуре"
Политолог: Байдена на посту президента может заменить "возрастная" Пелоси
Комбат "Пятнашки" Авидзба рассказал о необычной тактике против боевиков ВСУ
В Новосибирской области выросло количество убийств почти на 14 процентов

В Ижевске мужчину подозревают в убийстве и попытке расчленить тело

Происшествия

В Ижевске задержан подозреваемый в убийстве мужчины, который пытался расчленить тело жертвы, скрывая следы преступления. Об этом пишет udm-info.ru со ссылкой на следователей.

В Ижевске мужчину подозревают в убийстве и попытке расчленить тело

Предварительно удалось выяснить, что в ночь с 10 на 11 августа предполагаемый преступник находился в гостях у 41-летнего знакомого.

Мужчины употребляли спиртные напитки. Затем между ними произошёл конфликт, во время которого гость нанёс хозяину дома ножевые ранения.

Пострадавший скончался от полученных травм на месте.

По данным следствия, злоумышленник замыл следы крови, стёр отпечатки пальцев и попытался расчленить тело знакомого. Однако правоохранители вскоре нашли улики, спрятанные в речной трубе в частном секторе города, а также установили личность подозреваемого.

Мужчина задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина
Популярное
Мир. Новости мира
Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ РФ близ Норвегии

Активность российских подлодок возросла после начала СВО на украинской территории, особенно в Северном море, заявили британские журналисты.

Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ РФ близ Норвегии
СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем
Силовые структуры
СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем
Силовые структуры
Сладков требует прекратить передавать в Москву “лживые доклады”
Силовые структуры
Шольц: Путин в какой-то книге об истории прочитал, что это его территория
Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Любовь Степушова США пустили Латвию вперёд, чтобы узнать реакцию РФ на статус "террориста" Любовь Степушова Александр Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Артамонов
Силовые структуры
Армия РФ нанесла серию ударов по объектам ВСУ в Харькове
Силовые структуры
Полковник Хатылев: у России появилось новое оружие против HIMARS на Украине
Defence24: мины ВМС Финляндии установлены в Балтийском море
Силовые структуры
Defence24: мины ВМС Финляндии установлены в Балтийском море
Последние материалы
Россиянин выстрелил в возлюбленную из травматического оружия
Строитель АЭС: уничтожение 156 цистерн с ОЯТ на ЗАЭС устроит миру "тройной чернобыль"
В Ижевске мужчину подозревают в убийстве и попытке расчленить тело
Рогов: идея США о демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС — провокация
Резников рассказал о "пополнении" на поле боя, присланном ВСУ Британией
WSJ объявил регионы России "колониями в диктатуре"
Политолог: Байдена на посту президента может заменить "возрастная" Пелоси
Комбат "Пятнашки" Авидзба рассказал о необычной тактике против боевиков ВСУ
В Новосибирской области выросло количество убийств почти на 14 процентов
Ходарёнок: США не дадут Украине ракеты на 300 км, Киев — "обезьяна с гранатой"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников