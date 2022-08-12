В Ижевске мужчину подозревают в убийстве и попытке расчленить тело

В Ижевске задержан подозреваемый в убийстве мужчины, который пытался расчленить тело жертвы, скрывая следы преступления. Об этом пишет udm-info.ru со ссылкой на следователей.

Предварительно удалось выяснить, что в ночь с 10 на 11 августа предполагаемый преступник находился в гостях у 41-летнего знакомого.

Мужчины употребляли спиртные напитки. Затем между ними произошёл конфликт, во время которого гость нанёс хозяину дома ножевые ранения.

Пострадавший скончался от полученных травм на месте.

По данным следствия, злоумышленник замыл следы крови, стёр отпечатки пальцев и попытался расчленить тело знакомого. Однако правоохранители вскоре нашли улики, спрятанные в речной трубе в частном секторе города, а также установили личность подозреваемого.

Мужчина задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").