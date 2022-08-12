В Новосибирской области выросло количество убийств почти на 14 процентов

Глава управления Генпрокуратуры РФ Юрий Русанов в ходе заседания с коллегией проинформировал, что в Новосибирской области с начала 2022 года значительно увеличилось количество преступлений.

"Речь о возрастании особо тяжких преступлений, включая убийства. Также, которые совершали ранее судимые и подростки", — приводит его слова atas. info.

По словам Русанова, число преступлений, совершённых с особой тяжестью, увеличилось на 13,9 процентов, а вот их раскрываемость находится на низком уровне.