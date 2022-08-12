Глава управления Генпрокуратуры РФ Юрий Русанов в ходе заседания с коллегией проинформировал, что в Новосибирской области с начала 2022 года значительно увеличилось количество преступлений.
"Речь о возрастании особо тяжких преступлений, включая убийства. Также, которые совершали ранее судимые и подростки", — приводит его слова atas. info.
По словам Русанова, число преступлений, совершённых с особой тяжестью, увеличилось на 13,9 процентов, а вот их раскрываемость находится на низком уровне.
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