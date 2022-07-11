Росстат РФ опубликовал тревожные данные по Новосибирской области: за 2022 год в регионе почти на 20% увеличилась смертность среди новорождённых.
Российские власти всеми силами борются за повышение рождаемости в нашей стране. В числе прочих мер Минтруд РФ в 2023 году предложил увеличить материнский капитал на первенца до 616,3 тысячи рублей.
Тем временем, согласно отчёту Федеральной службы государственной статистики, за первое полугодие 2022 года в Новосибирской области скончались 72 младенца.
Ещё год назад региональный Минздрав отчитывался об историческом минимуме младенческой смертности, тогда она снизилась на 15%, рассказала заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Наталья Тишайкина изданию atas.info.
Ранее ЗАГС Новосибирской области сообщал, что за первые шесть месяцев года было зарегистрирована 13 306 новорождённых и 20 448 жителей региона скончались.
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