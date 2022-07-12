В Перми арестовали подозреваемых в хищении денег у Валентины Нечаевой

Суд в Перми арестовал на два месяца четверых подозреваемых в хищении денежных средств у Валентины Нечаевой. Об этом сообщает properm. ru.

"Свердловский районный суд Перми арестовал сроком на два месяца подозреваемых в причастности к хищению у Валентины Нечаевой 12,7 млн рублей", — говорится в сообщении.

По данным издания речь идёт о жителях Казани. Следствие полагает, что они занимались хищением денег со счетов граждан.

Все четверо подозреваемых были задержаны в столице Татарстана 6 июля и этапированы в Пермь. Обвинение им пока не предъявлено.