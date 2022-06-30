Напавший с удавкой на мальчика из Испании житель Перми получил 3,5 года колонии

Кировский районный суд Перми приговорил 20-летнего местного жителя к 3,5 года лишения свободы и штрафу в 100 тыс. рублей за попытку задушить мальчика из Испании. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"Суд приговорил к 3,5 года лишения свободы пермяка, накинувшего удавку мальчику на шею. Суд постановил взыскать с виновника компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей в пользу пострадавшей стороны", — говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания было установлено, что житель Перми в состоянии алкогольного опьянения накинул удавку на шею мальчика, который сидел с матерью и другими знакомыми в местном кафе. Удавку обвиняемый сделал из шнурка со своего кроссовка. Находившиеся рядом с ребёнком взрослые оттащили его от напавшего мужчины.

Позднее выяснилось, что пострадавшим мальчиком оказался житель Испании, который приехал с матерью в Пермь к родственникам. Обвиняемый в суде не смог объяснить мотивы совершённого поступка, но уточнил, что мальчик ему "не понравился".