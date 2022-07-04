Беспилотник обрушился на жилой дом в Таганроге: здание разрушено

Беспилотник упал на частный дом в Таганроге. Здание после серьёзных повреждений воспламенилось и полностью выгорело.

Происшествие произошло под адресу Таганрог, Новый переулок, 15. Очевидцы запечатлели на видео разрушения и охваченный пламенем дом.

Сообщается, что женщина выпрыгнула со второго этажа дома. Ей удалось спастись.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал об уничтожении в приграничных районах беспилотного летательного аппарата ВСУ. БПЛА намеревался атаковать село Случаевск в Погарском районе.