Беспилотник упал на частный дом в Таганроге. Здание после серьёзных повреждений воспламенилось и полностью выгорело.
Происшествие произошло под адресу Таганрог, Новый переулок, 15. Очевидцы запечатлели на видео разрушения и охваченный пламенем дом.
Сообщается, что женщина выпрыгнула со второго этажа дома. Ей удалось спастись.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал об уничтожении в приграничных районах беспилотного летательного аппарата ВСУ. БПЛА намеревался атаковать село Случаевск в Погарском районе.
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.