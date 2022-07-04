Генпрокуратура Узбекистана: в ходе беспорядков в Нукусе погибли 18 человек

Представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов сообщил, что во время массовых беспорядков в Нукусе Каракалпакии скончались 18 человек.

"Погибли от полученных тяжких травм", — подчеркнул Маматов в ходе брифинга.

Известно, что в результате происшествий пострадали 243 человека, 94 из которых госпитализировали.

Ранее сообщалось, что лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил в Каракалпакии комендантский час. Вместе с этим власти ограничили въезд и выезд с территории региона. Причиной послужили массовые беспорядки.