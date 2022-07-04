Представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов сообщил, что во время массовых беспорядков в Нукусе Каракалпакии скончались 18 человек.
"Погибли от полученных тяжких травм", — подчеркнул Маматов в ходе брифинга.
Известно, что в результате происшествий пострадали 243 человека, 94 из которых госпитализировали.
Ранее сообщалось, что лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил в Каракалпакии комендантский час. Вместе с этим власти ограничили въезд и выезд с территории региона. Причиной послужили массовые беспорядки.
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