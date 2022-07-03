В Узбекистане ввели комендантский час из-за беспорядков в Каракалпакии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввёл на территории республики Каракалпакии комендантский час из-за недавних беспорядков. Кроме того, специально сформированные военные группы будут досматривать граждан.

Въезд и выезд с территории республики также временно ограничили.

"Ввести на территории Республики Каракалпакстан на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 21:00 до 7:00", — говорится в распоряжении Мирзиёева.

Кроме того, президент распорядился ввести усиленную охрану правопорядка, важных объектов и ограничить свободу передвижения на период действия ЧП, которое продлили до 2 августа.

Ранее Pravda.Ru писала о беспорядках в Каракалпакии. В Нукусе прошла демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны.