Пилько: "В случае серьёзного кризиса в Узбекистане мало не покажется никому"

Обострение обстановки в Узбекистане может привести к тому, что мы увидим второй за полгода кризис в Центральной Азии с далеко идущими последствиями. Причём Россия в нынешних условиях не сможет выступить пожарным, как в январе в Казахстане, поскольку очень занята на Украине, пишет в своём ТГ-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"Узбекистан — это самое большое государство Центрально-Азиатского региона с населением более 35 млн. человек (сопоставимо с Украиной), имеющее к тому же общую границу с проблемным Афганистаном. В случае начала серьёзного кризиса мало не покажется никому", — считает историк.

Пилько задаётся вопросом, готовы ли соседи Узбекистана — Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения — активно участвовать в урегулировании потенциального кризиса? И тут же даёт ответ, который лежит на поверхности.

"Ни у кого из этих государств нет возможностей для организации и проведения полноценной миротворческой операции. Поэтому ситуация складывается непростая", — пишет Пилько.