Глава Узбекистана Мирзиёев выступил за сохранение автономии Каракалпакстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в столицу Каракалпакстана Нукус, где заявил о необходимости сохранить в конституции страны статьи об автономии республики. Об этом сообщил замглавы администрации узбкистанского лидера Шерзод Асадов.

По его словам, Мирзиёев в Нукусе проводит встречу с депутатами парламента и активом Каракалпакстана. Глава государства предложил отказаться от изменения статей конституции, затрагивающих автономный статус республики, отметил Асадов.

"На основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующих редакций статей 70, 71, 72, 74, 75 конституции Республики Узбекистан", — сообщил он.

В частности, статья 70 конституции Узбекистана гласит, что Каракалпакстан является "суверенной республикой в составе Республики Узбекистан".

Накануне в Нукусе прошла демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны, которая завершилась задержанием нескольких человек, которые, по сообщению местного МВД, пыталась захватить органы власти региона.