Помощница Митволя опровергла информацию об аресте политика

Бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю не предъявлено обвинений, он находится в московском аэропорту, откуда планировал вылететь в Турцию. Об этом сообщила помощница политика.

"Сотрудники таможни во "Внуково" проводят беседу с Митволем, обвинений ему не предъявлено", — передаёт её слова РИА Новости.

Ранее информагентство со ссылкой на источник сообщило, что экс-чиновник арестован по делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Издание РБК уточняло, что Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту при попытке вылететь в Дубай.