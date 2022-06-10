Бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю не предъявлено обвинений, он находится в московском аэропорту, откуда планировал вылететь в Турцию. Об этом сообщила помощница политика.
"Сотрудники таможни во "Внуково" проводят беседу с Митволем, обвинений ему не предъявлено", — передаёт её слова РИА Новости.
Ранее информагентство со ссылкой на источник сообщило, что экс-чиновник арестован по делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Издание РБК уточняло, что Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту при попытке вылететь в Дубай.
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