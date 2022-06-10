Олег Митволь арестован по делу о хищениях при строительстве метро

Суд в Красноярске арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя по делу о хищении более 900 млн рублей. Экс-чиновник был задержан при попытке покинуть страну.

"Избрали меру пресечения — заключение под стражу на один месяц и 17 дней. Подозревается в хищении более 900 млн рублей", — приводит ТАСС слова своего источника.

По данным информагентства, речь идёт о хищениях бюджетных средств при строительстве красноярского метро.

Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в среду в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай, уточнили в РБК.