Суд в Красноярске арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя по делу о хищении более 900 млн рублей. Экс-чиновник был задержан при попытке покинуть страну.
"Избрали меру пресечения — заключение под стражу на один месяц и 17 дней. Подозревается в хищении более 900 млн рублей", — приводит ТАСС слова своего источника.
По данным информагентства, речь идёт о хищениях бюджетных средств при строительстве красноярского метро.
Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в среду в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай, уточнили в РБК.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.