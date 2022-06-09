У самолёта из Казани при посадке в Сочи загорелось шасси

При посадке в аэропорту Сочи у самолёта, следовавшего из Казани, произошло возгорание левого шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным оператора аэропортов Краснодарского края "Аэродинамики", пострадал борт авиакомпании Nordwind. Возгорание было оперативно потушено.

"Произошло частичное возгорание левого шасси. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На борту самолёта находился 191 пассажир. Их всех вывели из салона, после чего заменили повреждённое шасси.