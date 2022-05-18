Росавиация продлила ограничения полётов на юге и в центральной части России

Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Запрет планируется снять 25 мая в 03:45 по московскому времени.

На официальном сайте Росавиации сообщается, что речь идёт об аэропортах, расположенных в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Сотрудники ведомства порекомендовали российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Они также обратились к гражданам РФ с просьбой следить за всеми изменениями в расписании работы аэропортов на их официальных сайтах.

"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", — прокомментировали в Росавиации.

Россия ввела ограничения для гражданских самолётов 24 февраля на фоне проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины. Затем Росавиация несколько раз продлевала запреты, последний действовал до 19 мая.