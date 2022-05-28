Банды украинских беженцев терроризируют столицу Австрии

Поведение беженцев из Украины продолжает шокировать европейцев. Накануне из-за дорожного конфликта в Вене группа украинцев жестоко избила двух граждан Австрии.

В интернете распространяется видео, где пассажиры дорогих автомобилей с украинскими номерами группой избивают двух европейцев возле отеля Бристоль в Вене. После нападения один из пострадавших остался лежать на дороге без сознания, а преступники расселись по машинам и быстро скрылись.

"Немедленно всех домой!" — призывают жители Вены в соцсетях.

По словам влиятельного австрийского политика Доминика Неппа, поражает жестокость украинских беженцев. Он призвал власти немедленно выслать всех "головорезов" на родину.