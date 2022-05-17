Врачи в Карелии спасли ребёнка, который был доставлен в детскую больницу Петрозаводска в тяжёлом состоянии, у него обнаружили 28 кист неясной этиологии. Специалисты назвали этот случай исключительным, сообщает karelinform.ru.
Мальчика привезли с вирусной инфекцией и судорогами. В течение месяца специалисты наблюдали юного пациента и оказывали ему необходимую помощь. Его двигательная и речевая функции были нарушены.
"Это не то, что редкий, это исключительный случай заболевания. Ранее ни я, ни мои коллеги с подобным не сталкивались", — рассказала заведующая медучреждения.
Врачи смогли стабилизировать его состояние, на момент выписки оно было удовлетворительным.
Ранее стало известно, что в Омске начали проверку в связи с госпитализацией детей с подозрением на отравление хлором. По информации областной прокуратуры, девять несовершеннолетних попали в больницу с симптомами отравления. Сообщается, что все госпитализированные побывали в одном из спортивно-оздоровительных центров города.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".