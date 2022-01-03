Девять детей попали в больницу с симптомами отравления хлором в Омске

В Омске сотрудники прокуратуры начали проверку в связи с госпитализацией детей с подозрением на отравление хлором.

По информации областной прокуратуры, девять несовершеннолетних попали в больницу с симптомами отравления в ночь на 3 января. Сообщается, что в минувшее воскресенье, 2 января, все госпитализированные побывали в одном из спортивно-оздоровительных центров города.

Согласно сведениям источника ТАСС в экстренных службах, состояние троих попавших в больницу несовершеннолетних оценивается как среднетяжёлое, шестерых – как лёгкое.

Собеседник агентства рассказал, что симптомы отравления выявлены также у женщины. Она лечится амбулаторно.

В областном Минздраве сообщили, что часть пострадавших от отравления предполагается выписать 3 января, остальных - в течение двух ближайших дней.

В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства отравления детей. В частности, планируется оценить соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям услуг, оказываемых спортивно-оздоровительным центром, который посетили пострадавшие дети.

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