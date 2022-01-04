Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян остаются в тяжёлом состоянии

Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии российских туристов остаются в тяжелом состоянии. Авария произошла в Витебской области 3 января.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщил главврач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.

Водитель Renault совершал обгон и выехал на "встречку". Там он столкнулся с экскурсионным автобусом. В нём находились 42 туриста, они ехали на экскурсию в Витебск. Почти все - россияне.

Водитель легкового автомобиля погиб. Пассажиры автобуса попали в больницу. Всего в аварии пострадал 41 россиянин, шестеро были в тяжёлом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные — лёгкой степени.

Пресс-секретарь дипмиссии РФ в республике Алексей Маскалёв сообщил, что российские дипломаты контролируют положение и оказывают необходимую помощь.

"В больнице находятся 42 пациента. Состояние пациентов стабилизировано, они проходят все необходимые лечебные мероприятия. Два пациента в тяжелом состоянии, продолжается интенсивная терапия. Часть пациентов, которым выполнены все необходимые мероприятия, готовятся к выписке", — сказал Матусевич.

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