В Минздраве рассказали о стоянии туристов из РФ, попавших в ДТП в Белоруссии

Помощник руководителя Минздрава РФ Алексей Кузнецов описал состояние пострадавших в ходе ДТП в Витебской области Белоруссии. По данным специалиста, жизням россиян ничего не угрожает.

"Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, оказывающими медицинскую помощь россиянам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Белоруссии", — подчеркнул Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.

Также он отметил, что пострадавшим в результате аварии оказывают всю необходимую помощь. По информации белорусских коллег Кузнецова, во время происшествия получили травмы 41 человек. Среди них у шести граждан РФ наблюдают тяжёлое состояние, у 18 — состояние средней степени тяжести. В данный момент эти люди находятся в региональной больнице.

Ранее в понедельник, третьего января, на трассе М-8 "Граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины" произошло ДТП. Автомобиль Renault пытался обогнать машину и выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с автобусом. На нём 40 россиян добирались до экскурсии. Водитель Renault скончался. Пострадали четверо несовершеннолетних.

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